Telenet telt dataverbruik eigen apps niet mee

Proximus past in enkele van zijn abonnementen al een gelijkaardig systeem toe. Het verschil is dat Telenet er ook zijn eigen apps bij betrekt: de streamingapps Yelo Play en Play Sports. 'We evolueren mee met het gedrag van onze klanten, die almaar meer chatapps gebruiken in plaats van sms en ook steeds meer overal televisie kijken', zegt woordvoerster Isabelle Geeraerts.