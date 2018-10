Tencent Music blaast beursgang af

De baisse op de aandelenmarkten spaart geen enkele sector, zeker de techsector niet. De Nasdaq zakte donderdag voor het eerst tien procent onder zijn recente piek wat betekent dat in de Amerikaanse techindustrie nu officieel sprake is van een 'correctie'.

Tencent Music Entertainment, de eigenaar van de populairste Chinese muziekapps, wou zowat 1 miljard dollar willen ophalen. Met zijn streamingapps QQ Music, Kugou en Kuwo en de karaoke-app WeSing is Tencent Music het grootste online muziekplatform in China. Het telt meer dan 800 miljoen actieve gebruikers per maand. In 2017 realiseerde het op een omzet van 1,65 miljard dollar een nettowinst van 199 miljoen dollar.