Tesla sleutelt aan robot die saai werk moet overnemen

Op een event rond artificiële intelligentie heeft CEO Elon Musk donderdag aangekondigd dat Tesla volgend jaar een robot lanceert. Die is ontworpen om 'gevaarlijk, saai of repetitief werk' op zich te nemen.

Het was donderdagavond de uitsmijter op de 'AI Day' die Tesla organiseerde. Op de tonen van dreunende dubstepmuziek wandelde plots een mens in robotpak het podium op om een dansje te doen. Dat allemaal om aan te kondigen dat Tesla ook aan een echte robot sleutelt, die volgend jaar gelanceerd moet worden.

De bedoeling van de robot is dat die mensen kan bijstaan in gevaarlijk, saai of repetitief werk. Dat kan gaan om bouten aanschroeven in een fabriek, maar volgens Musk evengoed om je boodschappen doen. Volgens Musk kan de robot zo diepgaande implicaties hebben voor onze economie, zeker in tijden van schaarste aan arbeidskrachten.