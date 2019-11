The robots are coming

Adidas trekt de stekker uit zijn experimentele robotfabrieken in Duitsland en de VS, kon u twee dagen geleden in De Tijd lezen. De hoop op een revolutie in sneakerland botste op ‘hoge kosten en stugge robots’. De Duitse sportreus mag de handdoek dan in de ring gooien, hij gaat tegen de wereldwijde trend van robotisering in.