Thuiswerk en pandemie geven Microsoft vleugels

Microsoft boekte in het derde kwartaal, dat eindigde op 31 maart, 41,7 miljard dollar inkomsten. Dat is een stijging met 19 procent en meer dan analisten hadden vooropgesteld. Zij gingen uit van 41,03 miljard dollar. De Amerikaanse technologiegroep spinde vooral garen bij de sterke vraag naar diensten in de cloud als gevolg van het wereldwijde thuiswerken en -leren door de coronapandemie.

Teams en Skype

's Werelds grootste softwarehuis legde begin april bijna 20 miljard dollar op tafel voor Nuance, specialist in artificiële intelligentie en spraaktechnologie dat de restanten herbergt van het Belgische ter ziele gegane technologiebedrijf Lernout & Hauspie. Dat was de tweede grootste overname in zijn bestaan. De grootste overname deed Microsoft in 2016. Toen betaalde het 26 miljard dollar voor zakelijke sociaal netwerk LinkedIn.