Thuiswerken bezorgt Microsoft sterk kwartaal

De nettowinst, 11,2 miljard dollar, was dan weer 15 procent lager dan een jaar eerder. De winst per aandeel bedroeg 1,46 dollar tegen 1,71 dollar een jaar eerder. De winst werd deels gedrukt door een last van 5 cent per aandeel die Microsoft nam voor de sluiting van zijn fysieke winkels. De nettowinst per aandeel was wel hoger dan verwacht: analisten rekenden slechts op 1,36 dollar.