Tien jaar Tim: de saaie ingenieur die Apple boven zichzelf liet uitstijgen

Toen Tim Cook het roer overnam bij Apple, hadden weinigen er een goed oog in. Maar in tien jaar tijd stuwde de wat saaie ingenieur de creatie van het icoon Steve Jobs naar de sterren en drukte hij zijn eigen stempel. Een resultaatgerichte karakterschets.

‘Weinig waarnemers achten Cook in staat Steve Jobs te vervangen als CEO van een van de toonaangevendste bedrijven in de technologiesector. Hoewel zijn uitvoerende kwaliteiten boven alle twijfel verheven zijn, is hij niet de man van de ideeën, zoals Steve Jobs dat is.’

Soms is wat u in deze kolommen leest visionair. Soms slaan ook wij de bal mis, zoals bovenstaande passage bewijst. Samen met de rest van de wereld hadden wij onze twijfels toen de zwaar zieke Apple- bezieler Steve Jobs in 2011 zijn rechterhand Tim Cook als opvolger aanwees. Een droge industrieel ingenieur kan het creatieve genie Jobs nooit doen vergeten, stelden veel commentatoren. Enkele zwartkijkers spraken zelfs over het einde van Apple.

Iedereen had het mis. Dinsdag staat de 60-jarige Cook exact tien jaar aan het roer en kunnen we zeggen dat hij Apple boven zichzelf deed uitstijgen. Met een waardering van 377 miljard dollar was de techreus in 2011 al geen kneusje, maar onder Cook groeide hij uit tot het waardevolste bedrijf ter wereld. Met net geen 2.500 miljard dollar is Apple in z’n eentje meer waard dan de economie van landen als Italië, Canada, Brazilië en Rusland.

Cook wist Apple tot ongeziene hoogtes te stuwen door vooral niet te veel op Jobs te willen lijken. Zijn voorganger verlangde dat ook niet. Bij de machtsoverdracht zei hij: ‘Ik wil niet dat je je ooit afvraagt hoe ik het zou hebben aangepakt. Doe gewoon wat juist is.’ En dat deed hij. Hoe? Door goed naar de maniak, de analyticus, de diplomaat, de activist en de beleggersvriend in zichzelf te luisteren.

De maniak

Cook speelt al een rol van betekenis bij Apple sinds Jobs hem in 1998 wegplukte bij concurrent Compaq. Met spectaculaire innovaties had Jobs Apple op de kaart gezet, maar het was Cook die het chaotische bedrijf omvormde tot een geoliede machine.

De ingenieur gooide de productieketen overhoop door eigen magazijnen en fabrieken in te ruilen voor externe leveranciers en productiebedrijven. Logistiek runt hij Apple als een ‘zuivelfabriek’: als daar te veel voorraad blijft liggen, wordt die slecht en kost dat geld. Dat georganiseerd krijgen op de schaal waaraan Apple elektronica produceert, is een huzarenstukje. Apple plukt er nog altijd de vruchten van.

‘De logistieke blauwdruk heeft Apples groei van de voorbije jaren mogelijk gemaakt’, zegt topmanager Paul Deneve, die tussen 2013 en 2017 nauw met Cook samenwerkte als hoofd van de divisie speciale projecten. ‘Apple wordt vereenzelvigd met het geniale design van zijn producten. Maar die producten op zo’n grote schaal tot bij de consument krijgen, dat is alleen mogelijk door het werk van Tim.’

Met zijn oog voor detail maakt Tim dat uit de vele goede ideeën alleen het beste overblijft. Paul Deneve Voormalig hoofd van de Apple- afdeling speciale projecten

In het post-Jobs-tijdperk is de efficiëntieobsessie alleen maar groter geworden. Cook is maniakaal bezig met elk kleinste detail in de aanvoerketen. De CEO staat naar verluidt elke dag om 4 uur op om zijn bedrijf te doorgronden. Elke week vergadert hij zo lang met zijn operationeel team dat medewerkers gekscherend over ‘date night with Tim’ praten. Een voorbeeld van het oog voor detail? Volgens het persagentschap Bloomberg heeft Apple iemand in dienst wiens job erin bestaat met leveranciers over de kostprijs van lijm te onderhandelen.

Dat soort onderhandelingen lukt de jongste jaren alleen maar beter. Omdat Apple met zijn onderscheidende producten vaak specifieke productieprocessen en componenten nodig heeft, hebben de vooral Chinese leveranciers zich naar de noden van de Amerikaanse technologiegroep georganiseerd. Zo halen ze veel business binnen, maar hebben ze zich ook erg afhankelijk gemaakt van Apple. Vanuit die machtspositie deinst Cook er niet voor terug de duimschroeven aan te draaien om financieel het onderste uit de kan te halen.

De analyticus

Jobs gooide de boel graag overhoop, en daar maakte hij met Apple zijn levenswerk van. Met zijn innoverende producten zette hij hele industrieën op hun kop. Of het nu om de mac, de iPod, de iPhone of de iPad ging, het waren stuk voor stuk toestellen die een revolutie ontketenden in hun eigen gebied.

Dat Cook niet diezelfde ‘magic touch’ heeft, was de belangrijkste reden voor de somberte bij de wissel van de wacht. Maar de voorbije tien jaar hebben duidelijk gemaakt dat dat geen ramp hoeft te zijn. ‘Tim kan misschien geen product ontwerpen zoals Steve dat kon, maar hij begrijpt de wereld op een manier die ik in mijn 60-jarige carrière maar bij zeer weinig CEO’s heb gezien’, zei de Amerikaanse superbelegger Warren Buffett ooit. Met zijn investeringsvehikel Berkshire Hathaway houdt hij een positie van 120 miljard dollar in Apple aan.

Met zijn analytisch vermogen ziet Cook kansen waar Jobs die niet zag.

Ook Deneve heeft het niet als een gebrek ervaren dat Cook geen pure ‘product guy’ is. ‘Je hoeft niet elke dag in de ontwerpstudio aanwezig te zijn, zoals Steve Jobs, om design belangrijk te maken. Tim kan heel goed luisteren. Hij neemt informatie in zich op en stelt de juiste vragen, waarmee het designteam weer aan de slag gaat. Dat proces herhaalt zich opnieuw en opnieuw tot iets op tafel ligt dat zo goed is dat je er miljoenen van kan verkopen.’

‘Bij Apple luidde het gezegde: ‘There are a thousand no’s for every yes’’, zegt Deneve. ‘Tim belichaamt dat. Met zijn oog voor detail maakt hij dat uit de vele goede ideeën bij Apple alleen het beste overblijft. Iedereen gebruikt het woord focus, maar pas bij Apple heb ik de ware betekenis van dat woord leren kennen.’

Met zijn analytisch vermogen ziet Cook ook kansen waar Jobs die niet zag. Meer dan zijn voorganger, die vooral nieuwe hardware wilde slijten, gelooft Cook in het potentieel van de miljoenen trouwe gebruikers van al die revolutionaire producten. Gaandeweg zette hij een hefboom op de innovaties van zijn voorganger door rond de goudhaantjes een ecosysteem van producten en diensten te bouwen. Digitale betalingen, streaming van muziek of video, apps van derde partijen of aanvullende producten zoals een slim horloge of de razend populaire draadloze oortjes AirPods doen nu elk kwartaal de kassa meer rinkelen in Cupertino, Californië. In de eerste negen maanden van het huidige boekjaar puurde Apple al meer dan 50 miljard dollar omzet uit zijn dienstentak, wat op zich al een uit de kluiten gewassen techbedrijf zou opleveren.

Dat ecosysteem straalt ook weer af op de verkoop van de intussen klassieke producten. Zolang je alles naar je zin vindt in en rond de iPhone, zijn consumenten geneigd ook de volgende generatie in hun mandje te laden als het tijd is voor een nieuwe telefoon. Zo - én door de Chinese markt te veroveren - slaagde Apple er jaar na jaar in zijn omzet te doen groeien zonder met grote nieuwe productlanceringen uit te pakken. Toen Cook in 2011 aan het roer kwam, bedroeg de omzet nog 65 miljard dollar. Eind 2020 klokte die af op 274 miljard.

De diplomaat

Belangrijk in Apples succes is de rust die Cook bracht in een soms uitdagend klimaat. Terwijl Jobs bekendstond als een kuitenbijter die graag in de clinch ging met concurrenten, critici en eigen medewerkers, toonde Cook zich een prima diplomaat.

Dat werd vooral duidelijk in de vier jaar dat Donald Trump in het Witte Huis zat. Diens harde opstelling tegenover China en de daaropvolgende handelsoorlog met invoertarieven voor in China geproduceerde producten waren in principe hoofdpijnmateriaal voor het sterk van Chinese productie afhankelijke Apple. Maar Cook wist Apple wonderwel door die vervelende situatie te sturen.

Hoewel Cook zich tijdens de verkiezingen van 2016 publiekelijk voor Hillary Clinton uitsprak, manoeuvreerde hij zich later via Trumps dochter Ivanka en schoonzoon Jared Kushner handig tot in de inner circle van de president. Trump noemde Cook ‘een vriend’. Dat hij het op een persconferentie soms eens over ‘Tim Apple’ had, nam Cook er met de glimlach bij.

Cook liet zich gewillig gebruiken als pr-tool. Tijdens zijn herverkiezingscampagne in 2019 riep Trump de pers bijeen in een Apple-fabriek in Austin, Texas. In die zeldzame Amerikaanse productievestiging van Apple wordt de peperdure Macbook Pro gemaakt. Trump stelde de fabriek voor als een voorbeeld van hoe zijn beleid weer productie naar de VS wist te lokken. Dat de fabriek al sinds het Obama-tijdperk operationeel was, bleef onvermeld. Cook liet het glimlachend passeren.

Hoewel Apple-veteranen ongemakkelijk werden van hoe Trump zich tegen het Apple-merk aanschuurde, waren de voordelen tastbaar. Apple verkreeg een rist uitzonderingen op Trumps invoertatieven.

De activist

Cook komt met politiek gekonkel weg, omdat hij zich tegelijk durft uit te spreken over maatschappelijke thema’s. Anders dan Jobs, die alleen met Apple bezig was, wil hij als captain of industry zijn gewicht in de schaal leggen op sociaal vlak. Hij sprak zich uit tegen Trumps migratiebeleid en kaartte thema’s als discriminatie en privacy aan. Hij ging zelfs de strijd aan met de FBI, toen die inzage eiste in een iPhone van een verdachte. Hij won.

Dat Cook publieke impact nastreeft, werd vooral duidelijk in 2014. In een opiniestuk in The Washington Post outte hij zich als homo, om te beklemtonen dat geaardheid geen rem hoeft te zijn in het leven. Als pragmaticus bestudeerde hij vooraf wel of zijn outing geen impact zou hebben op de verkoopcijfers.

Cook ziet in zijn sociale bewogenheid een belangrijke factor om zijn personeel trots te maken voor Apple te werken. Maar ze botst soms met het beeld van een megabedrijf dat omwille van de winst zijn leveranciers uitknijpt.

Toen Cook in januari vorig jaar de Amerikaanse uitreiking van de tv-prijzen Golden Globes bijwoonde, naar aanleiding van de lancering van de streamingdienst AppleTV+, kreeg hij een veeg uit de pan. ‘De Apple-serie ‘The Morning Show’ is een superbe drama over het belang van goed doen in de wereld, gemaakt door een bedrijf dat sweatshops uitbaat in China’, sneerde presentator Ricky Gervais. Cook glimlachte beleefd, maar liet niet na achteraf op te merken hoeveel moeite Apple doet om de werkomstandigheden bij zijn leveranciers te verbeteren.

De beleggersvriend

Veel meer dan Jobs heeft Cook oog voor de eisen en de noden van de aandeelhouders. Hun smeekbedes om de ophopende en laagrentende cashberg uit te keren, werden onder Jobs jarenlang niet verhoord. De Apple-oprichter had een trauma overgehouden aan de periode in de jaren 90 waarin Apple op de rand van de financiële afgrond balanceerde. ‘Sindsdien behandelde Jobs geld zoals een overlever van een hongersnood de voorraadkast behandelt: als iets dat elk moment kan verdwijnen’, schreef het Amerikaanse zakenblad Fortune ooit.