Tiener opgepakt wegens hacken Twitteraccounts

In de Amerikaanse staat Florida is een tiener aangehouden wegens het hacken van Twitter. Onder meer Barack Obama, Joe Biden, Bill Gates en Elon Musk behoorden tot de slachtoffers.

In de Amerikaanse stad Tampa, in de staat Florida, heeft de politie vrijdagmorgen lokale tijd Graham Ivan Clark opgepakt. De 17-jarige jongeman wordt ervan verdacht het brein te zijn achter een hack van bekende mensen.

Volgens Amerikaanse media zijn tegen de 17-jarige verdachte dertig aanklachten geformuleerd voor 'het oplichten van mensen in de hele VS'. Met de actie zou de hacker in een dag meer dan 100.000 dollar verzameld hebben.

Twitter toonde zich vrijdagavond verheugd over de arrestatie van de tiener. 'We stellen het op prijs dat de autoriteiten in dit onderzoek snel tot actie overgingen. We blijven met hen samenwerken.'