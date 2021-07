Tientallen Amerikaanse staten klagen Google aan om vermeend monopolie

Sinds zijn ontstaan eind jaren 90 verwierf Google in de eerste plaats faam via zijn oorspronkelijke functie: een onlinezoekmachine.

Nog meer Amerikaanse staten hebben hun pijlen op de techkolos Google gericht. Het bedrijf is te dominant in de distributie van apps en verstoort zo de concurrentie.

Een groep van 37 Amerikaanse procureurs-generaal in de VS klaagt Google aan voor vermeende 'concurrentieverstorende praktijken'. De procureurs-generaal, zowel Democraten als Republikeinen, vertegenwoordigen onder meer New York, North Carolina, Tennessee en Utah, evenals het District of Columbia, waar de hoofdstad Washington toe behoort.

Google komt opnieuw in het vizier van de Amerikaanse justitie. Vorig jaar werd het bedrijf al eens aangeklaagd door het Amerikaanse ministerie van Justitie en elf staten. De reden van de aanklacht is nog niet veranderd: de digitale dominantie van Google wordt te groot.

Profiel Alphabet Omzet (2020): 182,5 miljard dollar. Operationele winst (2020): 41,2 miljard dollar. Aantal werknemers (2020): ruim 135.000, van wie meer dan 100.000 voor Google. Beurswaarde: 1.720 miljard dollar.

Grootste zoekmachine

Sinds zijn ontstaan eind jaren 90 verwierf Google in de eerste plaats faam via zijn oorspronkelijke functie: een onlinezoekmachine. Intussen is het bedrijf niet alleen met zijn zoekmachine - goed voor een marktaandeel van 85 procent - onvermijdelijk. Met een arsenaal aan andere diensten won het moederbedrijf Alphabet almaar meer terrein.

Volgens de 37 staten heeft Google een monopolie in de distributie van Android-apps. Android is het besturingssysteem dat de meeste smartphones gebruiken en is ook eigendom van Google. In de VS wordt 90 procent van de Android-apps gedownload via de Play Store, de app-winkel van Google.

Google zou zijn Play Store bevoordelen tegenover andere appwinkels die beschikbaar zijn op Android-apparaten, waardoor de techgigant gebruikers van Android-apparaten meer keuze en innovatie zou onthouden, net zoals aanzienlijk lagere prijzen voor mobiele apps.

Tevens beschuldigt de groep staten Google ervan appontwikkelaars te verplichten Google Billing te gebruiken bij de verkoop van in-app digitale inhoud via apps die zijn gekocht via Googles Play Store. Wie een app via de Play Store aanbiedt, moet alle bijkomende transacties ook via dat platform laten verlopen. Die tussenstap is een belangrijke inkomstenbron voor Google, want het neemt een omstreden commissie van 30 procent op die extra aankopen.

Poortwachter

Google is het doelwit van een historische federale antitrustklacht die in oktober 2020 werd ingediend. In die zaak richt de federale overheid zich op speciale overeenkomsten en andere zakelijke praktijken om Googles dominantie in online zoeken te behouden.

In het verleden werd Google er bijvoorbeeld van beschuldigd zijn algoritmes te manipuleren om internetgebruikers zo veel mogelijk op het eigen netwerk te te laten surfen. Door gebruikers weg te houden van andere sites zou het bedrijf kleinere ondernemingen kansen ontnemen.

'Google heeft jarenlang gediend als de poortwachter van het internet, maar de jongste tijd is het ook de poortwachter van onze digitale apparaten geworden', zei de New Yorkse procureur-generaal Letitia James in een verklaring. 'Daardoor betalen we allemaal meer voor de software die we elke dag gebruiken. Opnieuw zien we dat Google zijn dominantie gebruikt om de concurrentie miljarden dollars winst illegaal te onthouden.'

