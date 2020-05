'Tijdens een crisis mag je niet alleen verdedigen. Je moet ook aanvallen'

Topman Pascal Juéry bouwt volop aan een nieuw Agfa-Gevaert. De Fransman pakt de pensioenlasten aan, houdt de krimpende drukplatenpoot tegen het licht en investeert in innovaties. 'Na de crisis moet het een atleet 'en pleine forme' zijn.'

Pascal Juéry baalt. Drie maanden geleden stapte hij van Solvay over naar Agfa-Gevaert om er CEO te worden. Op hetzelfde moment brak Covid-19 uit. 'Het frustreert me dat ik niet hebben kunnen reizen om de teams van Agfa te ontmoeten. Menselijk contact en lichaamstaal zijn heel belangrijk in de zakenwereld.'

Het vele videobellen - 'a poor substitute' - doet de Fransman deels van thuis, deels op kantoor in Mortsel. 'We hebben vorige week de kantoren heropend. We leven natuurlijk strikt de veiligheidsvoorschriften na.' Na het gesprek voegt de topman de daad bij het woord. Hij ontsmet grondig de tafel waaraan ons gesprek plaatsvond.

Ook operationeel pakt Juéry, chemicus van opleiding, de zaken aan. De troebele visibiliteit door corona countert hij met een strenge controle van de kosten en het werkkapitaal. Tegen het najaar wil hij een groeistrategie op poten hebben.

Uw grootste divisie, Offset (drukplaten), lijdt het meest onder de crisis.

Juéry: ‘Corona weegt het meest op het commercieel drukwerk. We hebben daarom onze productie gehalveerd. De drukplatenfabrieken in Leeds (aluminium) en Pont-à-Marcq (coating), die in tandem werken, liggen sinds een viertal weken volledig stil. De werknemers zijn tijdelijk werkloos. In Wiesbaden volgt na twintig dagen productie een stilstand van tien dagen.’

Hoe lang duurt dat nog?

Juéry: ‘Ik heb geen glazen bol. Daarom kan ik ook geen vooruitzichten geven voor dit jaar. De toestand verandert bijna dag na dag. De samenleving komt nu weer op gang. Maar tegen welk tempo? En komt er een tweede golf? Ik kan dat niet inschatten, ce n’est pas mon métier.’

Is er in Mortsel en Heultje ook tijdelijke werkloosheid ingevoerd?

Juéry: ‘Nee, de activiteiten hier focussen zich op healthcare en chemiegerelateerde producten, twee sectoren die geen significante last ondervinden van de crisis. De productie bleef normaal draaien.’

Corona versnelt de crisis in de drukplatenbusiness. Zijn er drastischere maatregelen nodig dan u plande te nemen?

Juéry: ‘Het versterkt de noodzaak van een plan om de rendabiliteit te herstellen. Maar de hypotheses van dat plan blijven fundamenteel dezelfde, ook al krimpt de markt met 5 procent extra. Het verplicht ons snel te gaan.’

Maakt de crisis het gemakkelijker keuzes te maken?

Juéry: ‘Gemakkelijk is het niet. We willen de business herpositioneren. Het is niet louter snijden in de kosten. Het is een strategische oefening. Hoe realiseren we omzet? Hoe bedienen we de klanten? Hoe creëren we waarde?’

‘Er is noodzakelijkerwijs ook een kostenaspect aan het verhaal, omdat het productieapparaat moet worden aangepast aan de marktvraag. Vandaag doen we dat met overgangsmaatregelen.’

Biedt de crisis Agfa ook overnamekansen?

Juéry: ‘Never waste a good crisis, zei Winston Churchill. Het klopt dat je in een crisis niet enkel defensief mag spelen, je moet ook aanvallen. De drukplatenpoot krimpt, maar we werken aan drie nieuwe machines die productiever en performanter zijn dan de bestaande. Sommige klanten zullen goedkoper af zijn.’

‘Met mijn linkerhand bestuur ik de krimpende drukplatenbusiness, met mijn rechterhand investeer ik in groei. Organische groei staat voorop, geen fusies en overnames. Het is nog niet het goede moment. Ik moet eerst nog de strategie van onze groeiactiviteiten preciezer definiëren. De fusies en overnames kunnen later volgen.’

‘De crisis biedt wel andere kansen, bijvoorbeeld voor het herbekijken van het werk met de klant. Twee weken geleden hebben we een softwareproject in Imaging IT (een systeem om beelden te delen in een ziekenhuis, red.) volledig van op afstand gelanceerd. Alles in remote! Dat werd voor de crisis onmogelijk geacht.’

Welk deel van de cashberg van 975 miljoen euro reserveert u voor het afbouwen van de bijna 1 miljard euro pensioenlasten?

200 miljoen Pensioenlasten Agfa pompt dit jaar 100 tot 200 miljoen euro in de pensioenfondsen van de groep.

Juéry: ‘Die lasten zijn tweeledig. In Duitsland betalen we de gepensioneerden. In de andere landen waaronder België, de VS en het VK werken we met pensioenfondsen. Onze activa zijn daar kleiner dan de verplichtingen. Om de activa op te krikken plannen we voor het eind van het jaar 100 tot 200 miljoen euro te injecteren. We doen dat gradueel en vanaf het lopende kwartaal. Het zal niet de laatste ingreep zijn.’

De aandeelhouders krijgen voorlopig niets van de jackpot. Was het zonder coronacrisis anders geweest?

Juéry: ‘Ik kan de geschiedenis niet herschrijven. Vandaag focussen we op de toekomst van het bedrijf en de pensioenlasten.’

De aandeelhouders keurden de mogelijkheid goed om eigen aandelen in te kopen. Wordt een inkoopplan hun eerste vergoeding?

Juéry: ‘Een inkoop van eigen aandelen is een van de opties. Een dividend en een kapitaalvermindering zijn dat ook.’