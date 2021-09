TikTok-moeder bouwt fintechpoot af door Chinese regeldrift

De regelgevende salvo's die Peking afvuurt op de Chinese technologiesector doen ByteDance nadenken over zijn bescheiden fintechactiviteiten.

De Chinese technologiesector is al enkele maanden in de ban van een kruistocht die de overheid ontketend heeft. Peking dwingt zijn bloeiende bedrijven in de pas te lopen, desnoods met de harde hand. De toezichthouders blokkeerden de gehypte beursgang van de fintechreus Ant Group, kregen de taxi-app Didi Chuxing en twee andere bedrijven het bevel om hun app te verwijderen en treedt in november strenge privacyregelgeving over dataverzameling in voege.

Lees meer analyse Wacht beleggers in Chinese tech hinderlaag of fortuin?

Terwijl beleggers hopeloos verdeeld zijn over de toekomst van Chinese tech, hebben ook de bedrijven zelf er geen goed oog meer in. In die mate dat ByteDance, het moederbedrijf van de populaire video-app TikTok, zijn fintechtak gaat inkrimpen en zijn brokeractiviteiten van de hand wil doen.

Die tak bestaat uit de effectenmakelaars Songshu Zhengquan (Squirrel Securities), dat overwegend in Hongkong actief is, en Haitun Gupiao (Dolphin Stocks), dat zich toelegt op het Chinese vasteland. Samen zijn die activiteiten tussen 77 en 144 miljoen dollar waard. Volgens lokale Chinese media heeft ByteDance twee investeringsmaatschappijen in de arm genomen die de verkoop moeten begeleiden.

Gameverslaving

Ingewijden melden aan het Britse persagentschap Reuters dat ByteDance zijn fintechbezigheden nooit als een prioriteit zag en veeleer brood ziet in zaken als e-commerce en gaming. Al is dat laatste niet bepaald zonder risico, want de overheid kwam met nieuwe regels om gameverslavingen aan te pakken. Voortaan mogen gameplatformen alleen nog onlinegames aan minderjarigen aanbieden van 20 uur tot 21 uur op vrijdag, zaterdag, zondag en feestdagen.

Begin dit jaar lanceerde ByteDance nog Douyin Pay, een dienst om mobiele betalingen af te handelen. De app is alleen beschikbaar in de Chinese versie van TikTok, die 600 miljoen maandelijkse gebruikers telt. Ze maakt het die gebruikers mogelijk om in de app aankopen te doen. Als een influencer een of ander product in beeld brengt, kunnen de comakijkers met enkele tikken het artikel in huis halen. Deze betaaldienst blijft voorlopig bestaan.