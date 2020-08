TikTok-topman past voor dansje van Trump

Kevin Mayer houdt het na 100 dagen al bekeken als topman van de virale videoapp TikTok. Door het geopolitieke getouwtrek tussen Washington en Peking stapt hij op.

Ongeveer 100 dagen, langer hield Kevin Mayer het niet vol als CEO van TikTok. De immens populaire app voor korte video’s en dwaze dansjes is de speelbal geworden van een geopolitiek getouwtrek tussen de VS en China. Onder druk van president Donald Trump moet het bedrijf worden opgesplitst. Mayer die gehoopt had de wereldwijde activiteiten van TikTok te leiden, geeft er daarom de brui aan. In een brief aan het personeel liet hij donderdag weten dat hij opstapt.

De voormalige Disney-topper werd in juni door Bytedance, het Chinese moederbedrijf van TikTok, aangesteld. Met een Amerikaanse topman zou de snelgroeiende Chinese videoapp goodwill creëren in de VS, was de redenering. Maar Mayer kon niet verhinderen dat de spanningen tussen Washington en Peking verder opliepen.

Niet zo onschuldige filmpjes

Trump beschuldigt Bytedance ervan de nationale veiligheid van de VS te bedreigen. Volgens het Witte Huis gebruikt China de waardevolste start-up ter wereld om via onschuldig ogende filmpjes data te verzamelen van de 1,5 miljard vooral jonge gebruikers en hun gegevens door te spelen aan het communistische regime in Peking. In navolging van Chinese techbedrijven als Huawei en Tencent is TikTok uitgegroeid tot het recentste doelwit in Trumps digitale koude oorlog met China.

Ik begrijp dat de rol waar ik voor tekende, inclusief het wereldwijd runnen van TikTok, er helemaal anders zal uitzien door de wil van de Amerikaanse regering om de Amerikaanse business te verkopen. Kevin Mayer CEO TikTok

Trump vaardigde begin deze maand een presidentieel bevel uit met een ultimatum voor Bytedance. Als het Chinese moederbedrijf de Amerikaanse activiteiten niet binnen 90 dagen verkoopt, wordt TikTok uit de VS verbannen. Onder meer Microsoft, Oracle en Twitter staan in de rij om van die gedwongen verkoop te profiteren en de populaire videoapp binnen te halen.

Mayer had zich zijn tijd bij TikTok anders voorgesteld en is niet van plan topman te blijven van een bedrijf dat uit elkaar valt. ‘Ik begrijp dat de rol waar ik voor tekende, inclusief het wereldwijd runnen van TikTok, er helemaal anders zal uitzien door de wil van de Amerikaanse regering om de Amerikaanse business te verkopen’, schrijft Mayer aan het personeel. Zhang Yiming, de oprichter en CEO van Bytedance, zegt in een afzonderlijke brief aan de werknemers dat hij begrijpt dat Mayer beslist op te stappen wegens de politieke uitdagingen waar TikTok wereldwijd tegen aankijkt. Vanessa Pappas, de huidige algemeen directeur van TikTok, neemt tijdelijk Mayers taken over.

Verkoop bijna rond

Mayer begon in 1993 bij The Walt Disney Company waar hij de strategie uittekende voor de eerste stappen van de entertainmentgroep op het internet. Na een korte omzwerving, onder ander aan het hoofd van de internetpoot van het erotiekblad Playboy, keerde hij in 2005 terug in een topfunctie bij Walt Disney. Hij speelde er een sleutelrol in de uitbouw van het Disney-imperium en had een belangrijke hand in de overnames van mediagroepen als Pixar, Marvel Entertainment en Lucasfilm en van de entertainmentactiviteiten van 21st Century Fox.

De 58-jarige Amerikaan verliet in mei Disney waar hij was opgeklommen tot hoofd van de snelgroeiende streamingactiviteiten. Hij sloot er zijn Disney-tijdperk af met de succesvolle lancering van de Netflix-concurrent Disney+.