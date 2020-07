TikTok verboden vrucht voor personeel Amazon

Onder de loep

TikTok ligt in de Verenigde Staten al een tijd onder de loep. De app is eigendom van het Chinese bedrijf ByteDance. De autoriteiten in Washington sluiten niet uit dat de overheid in Peking ook toegang heeft tot data van de gebruikers van de entertainmentapp die zeker bij jongeren in de VS erg populair is. Enkele dagen geleden opperde Amerikaans president Donald Trump nog dat de app misschien wel verboden wordt in de hele VS.