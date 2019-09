Toadi haalt 1,5 miljoen euro op: 'Onze maairobot herkent gras'

De West-Vlaming Wesley Lorrez verkocht al twee start-ups en haalt 1,5 miljoen euro op om ‘intelligente’ tuinrobots te 3D-printen en op de markt te brengen. ‘Hij lijkt op de Disney-robot Wall E, toch?’

Een voormalige stal in een vierkantshoeve nabij Waregem. Een twintigtal 3D-printers zijn in een kamertje druk in de weer voorwerpen uit plastic - vervaardigd uit suiker - laag per laag op te bouwen. ‘Ze maken de behuizing van onze robots’, zegt Wesley Lorrez, de oprichter van Toadi.

‘Daar zie je eentje rijden’, toont hij wat later een zwart-witding in de tuin. De inspiratie vond de jonge ondernemer bij Wall E, de robot uit de gelijknamige Pixar-animatiefilm. ‘Denk er nog twee oogjes bij die we kunnen visualiseren met lcd-displays, en je ziet de gelijkenissen.’

Toadi bracht zijn robot pas in mei op de markt en heeft al voor een half miljoen euro orders binnen. In een mum van tijd was een eerste batch van 300 stuks uitverkocht. Het gaat nog om een testversie, die met een aanzienlijke korting tegenover de geplande verkoopprijs van zo’n 2.900 euro te koop werd aangeboden.

‘Wat deze robot anders maakt dan andere maairobots? Je hebt geen bekabeling in de tuin nodig en hij is intelligenter’, zegt Lorrez. Bij de meeste robots die op de markt zijn, is rondom het grasperk een kabel in de grond nodig waar spanning op zit. Een sensor in de robot detecteert die en maakt duidelijk dat alles achter de draad verboden terrein is. ‘Die draden aanleggen vergt best wat inspanning. En na verloop van tijd zakken ze weg in de grond, komen ze los of raken ze beschadigd tijdens het verticuteren. Het is altijd miserie’, zegt Lorrez.

Ik droomde al twintig jaar van robots maken. Aan deze robot heb ik mijn hart verloren. oprichter van Toadi Wesley Lorrez

De Toadi-machine heeft geen begeleidende bekabeling nodig. ‘Die is getraind om gras te herkennen. Hij zal geen bloemen wegmaaien, of tegen tuinstoelen aanrijden. De robot is voorzien van een eenvoudige camera, waarvan de beelden door onze software in een kaart worden omgezet, met bomen, huis, trampoline en allerhande ijkpunten. Daardoor weet de maaier altijd waar hij is en kan hij zeer efficiënt zijn rondes afmaken.‘

Die mapping in alle omstandigheden (zon of schaduw, oneffen terrein...) is volgens Lorrez de kern van de technologie. ‘Daarin zit onze finesse.’ De robotmaaier heeft een autonomie van acht à twaalf uur, en kan zich draadloos opladen aan een bijgeleverd oplaadstation.

Hoewel Toadi amper twee jaar geleden werd opgericht, heeft het zich al in de kijker gewerkt bij het Zweedse Husqvarna, een wereldspeler in tuingereedschap met 4 miljard euro omzet. ‘We hebben onlangs het bericht gekregen dat ze in onze technologie geïnteresseerd zijn en in ons willen investeren’, zegt Lorrez. ‘We zullen de komende maanden de gesprekken voortzetten.’

Club van miljonairs

Lorrez investeerde bij de opstart 750.000 euro in Toadi. Co-oprichter Mike Slembrouck en Patrik Vandewalle, de ex-topman van het IT-bedrijf Econocom, staken 150.000 euro toe. Nu verhoogt het bedrijf, goed voor twaalf werknemers, zijn kapitaal nog eens met 1,5 miljoen, waarvan de helft door de omzetting van leningen in aandelen. De andere helft is vers geld, van opnieuw Lorrez en enkele businessangels, om de productie en marketing op te drijven. Later dit jaar volgt nog een ronde van 750.000 euro.

‘Ik ga all the way’, zegt Lorrez, die al meerdere watertjes heeft doorzwommen. Bij een van zijn drie start-ups, die een videosouvenirsysteem voor rollercoasters ontwikkelde voor onder meer Plopsaland, liep het fout af. ‘We zijn failliet gegaan’, zegt hij.

Dankzij de verkoop van twee andere bedrijven is hij wel toegetreden tot de club van miljonairs. Vorig jaar verkocht hij Pegus Apps, dat onder meer voor Picanol een interface ontwikkelde om machines met de tablet aan te sturen. Easy Order, een e-commerceapp voor bakkers en kleine zelfstandigen, belandde eerder al bij Keyware Technologies. ‘Ik droomde al twintig jaar van robots maken. Aan deze robot heb ik mijn hart verloren. Ik moest kiezen, en mijn aandacht 100 procent op één ding richten.’