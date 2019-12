Toezichthouder VS neemt beursgang Slack en Uber onder loep

De Amerikaanse beurswaakhond SEC gaat de beursgang van bedrijven met een waardering van meer dan 1 miljard dollar (unicorns), zoals Slack en Uber, onderzoeken. Het is nog onduidelijk wat de SEC hoopt te vinden.

De beurswaakhond heeft bij de unicorns die de voorbije jaren naar de beurs trokken, documenten opgevaagd, zo meldt de zakenkrant The Wall Street Journal op basis van eigen bronnen. Het gaat dan om bedrijven, zoals de zakelijk chatapp Slack, de taxi-appbedrijven Uber en Lyft en de sociale mediasite Pinterest.

De SEC neemt vooral het verloop van de eerste handelsdag onder de loep. Daarom heeft de SEC diverse beurshuizen, zoals Citadel Securities, aangeschreven om de mails te ontvangen die net voor de opening van de handel werden gestuurd. Maar het is niet duidelijk welke regels de beurshuizen mogelijk overtreden hebben.

Directe listing

Mogelijk heeft het onderzoek te maken met de manier waarop enkele unicorns naar de beurs zijn getrokken. Zo ging Slack in juni van dit jaar naar de beurs met een directe notering. Ook Spotify koos voor dat type notering. Die wijkt van een klassieke beursgang af, omdat er geen nieuwe aandelen worden aangeboden en er wordt ook geen introductiekoers ingesteld.

Unicorns kunnen zich dergelijke directe listing vaak veroorloven omdat ze in het verleden veel geld hebben opgehaald bij privé-investeringsgroepen en nog op een berg cash zitten. Ze kunnen daarom een beursnotering vragen zonder geld te moeten ophalen via de uitgifte van nieuwe aandelen. Daardoor zijn ze niet afhankelijk van de interesse van het brede publiek in hun bedrijf.