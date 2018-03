TomTom schiet hoger na overnamespeculatie

De navigatiespecialist onderzoekt volgens het persagentschap Reuters een verkoop of de intrede van een minderheidsaandeelhouder.

In de laatste minuten van de handelssessie op Euronext Amsterdam schoot het aandeel TomTom nog met meer dan 10 procent omhoog. De belangrijkste aandeelhouders zijn de vier oprichters van het bedrijf: CEO Harold Goddijn, Peter-Frans Pauwels, Corinne Vigreux en Pieter Geelen. Zij hebben elk ongeveer 11 procent van de aandelen in handen. De overige 53,8 procent is vrij verhandelbaar op de beurs.