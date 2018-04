TomTom zet herstel in met kwartaalwinst

De omzet van TomTom zette tijdens de eerste drie maanden van dit jaar zijn val verder: -10 procent tot 192 miljoen euro. De inkomsten uit de consumentendivisie kelderden zelfs met 28 procent. De gps-bakjes die je met een zuignap bevestigt op de voorruit zijn niet langer een vaste waarde in elke auto en moeten het onderspit delven tegen ingebouwde navigatiesystemen in smartphones.

Resultaat is dat Tomtom, ondanks de omzetdaling, een opmerkelijke winstgroei haalde. De brutobedrijfswinst steeg met 30 procent tot 44,2 miljoen euro. Het nettoresultaat eindigde voor het eerst in zes kwartalen in de plus: 6,4 miljoen euro. De aangepaste nettowinst kwam uit op 22,6 miljoen euro. Voor het volledige boekjaar rekent het management op 800 miljoen euro omzet.