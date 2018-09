TomTom zet meest winstgevende divisie te koop

TomTom, dat zware concurrentie ondervindt van Google, zet zijn telematica-afdeling in het uitstalraam.

TomTom houdt de strategische opties voor zijn divisie Telematics tegen het licht. De denkoefening kan uitmonden in de verkoop van de activiteiten. Dat meldt TomTom, dat zich laat begeleiden door zakenbank Barclays, weten in een persbericht.

Volgens TomTom was er de afgelopen tijd vanuit verschillende kanten interesse in Telematics, dat vorig jaar goed was voor een omzet van ruim 162 miljoen euro. Dat komt overeen met 18 procent van de groepsomzet, maar de winstgevendheid van Telematics ligt ruim hoger dan die bij de andere divisies. Telematics tekende vorig jaar met 59 miljoen euro voor 41 procent van de brutobedrijfswinst (ebitda).