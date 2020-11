'Topjaar voor investeringen, maar toch moet Belgische fintech nog achterstand wegwerken'

Unifiedpost tekende in september voor de grootste beursgang in zes jaar op de Brusselse beurs.

Sinds Nieuwjaar haalden Belgische fintechbedrijven al zes keer meer groeikapitaal op dan in heel 2019. Toch heeft de branche nog een achterstand met veel buurlanden.

Bij het begin van de coronacrisis werd gevreesd dat de pandemie de geldstromen naar de fintechbranche zou doen opdrogen. Daar valt nog niet veel van te merken.

Integendeel. Sinds begin dit jaar trokken de Europese bedrijven die zich toeleggen op financiële technologie al 33 miljard euro aan groeikapitaal aan. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Fintech Belgium, dat ruim honderd fintechbedrijven in ons land overkoepelt.

Met die 33 miljard euro zijn fintechbedrijven dit jaar met voorsprong de populairste bestemming voor investeerders in Europa, ruim voor gezondheidszorg en - opvallend in coronatijden - e-commerce.

368,5 miljoen Groeikapitaal Belgische fintechbedrijven haalden sinds begin dit jaar al 368,5 miljoen euro groeikapitaal op.

De Belgische fintech gaat op dat elan verder, leren de cijfers van de koepelorganisatie. Sinds begin dit jaar hebben de Belgische spelers in de sector al 368,6 miljoen euro aan groeikapitaal opgehaald. Dat is zes keer meer dan de 62,5 miljoen in heel 2019.

Unifiedpost

Al moet daar volgens Jean-Louis Van Houwe, de voorzitter van Fintech Belgium, een serieuze voetnoot bij worden geplaatst. 'Dat de cijfers over 2020 nu al zo fors zijn opgelopen heeft ook te maken met de beursgang van Unifiedpost .'

Die specialist in de digitalisering van facturen tekende in september voor de grootste beursgang in zes jaar op de Brusselse beurs. Hij haalde 252 miljoen euro op. Zonder die beursgang liggen de bedragen die dit jaar in de Belgische fintech werden geïnvesteerd een stuk lager. 'Maar zo'n groot dossier als Unifiedpost zet wel in de verf dat de sector goed bezig is en in trek blijft bij investeerders', zegt Van Houwe. 'Bovendien zullen er nog investeringen bijkomen. Het jaar is nog niet voorbij en de digitale sector zit allesbehalve met zijn vingers te draaien.'

Terwijl fintech elders in Europa de populairste sector is bij investeerders, staat hij in België maar op de vierde plaats. Jean-Louis Van Houwe Voorzitter Fintech Belgium.

Dat betekent niet dat er geen werk meer op de plank ligt voor de sector, benadrukt Van Houwe. De sector is dan wel in opmars, in het vergelijking met het buitenland heeft België nog een achterstand. 'Terwijl fintech elders in Europa de populairste sector is bij investeerders, staat hij in België maar op de vierde plaats. België staat ook maar op de negende plaats in de top tien van populairste vestigingsplaatsen voor spelers in financiële technologie. Dat is teleurstellend, want ons land heeft een goede infrastructuur en we hebben een erfenis opgebouwd op het vlak van betaaldiensten en -technologie.'