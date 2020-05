Topman Samsung maakt einde aan erfopvolging

De Zuid-Koreaanse miljardair Lee Jae-yong (51) belooft zijn kinderen niet langer in het zadel te hijsen bij Samsung. Al is het afwachten of de cultuur van corruptie en belangenvermenging bij de industriële gigant daarmee doorbroken wordt.

Een buiging en publieke verontschuldigingen voor het oog van de verzamelde nieuwsmedia, het is wellicht de zwaarste vernedering die een machtige Koreaanse zakenman zich kan bedenken. Precies die bedenkelijke eer viel woensdag Samsung-topman Lee Jae-yong te beurt, in het Westen doorgaans bekend als Jay Lee.

Officieel is Lee 'slechts' de vicevoorzitter van het machtige concern, maar die titel geeft zijn status niet weer. Hij is de vertegenwoordiger van de derde generatie van de oprichtersfamilie van Samsung. Niet alleen de aandelen, maar ook de operationele leiding werden in het concern tot nu van vader op zoon doorgegeven. Jay Lee nam in 2014 de teugels over van zijn vader Lee Kun-hee, toen die geveld werd door een hartaanval.

Tijdens zijn persconferentie kondigde Lee aan te breken met die traditie en de leiding over het bedrijf niet automatisch aan zijn kinderen door te geven. Samsung neemt zo iets meer het model aan van westerse bedrijven, waar een duidelijker onderscheid bestaat tussen aandeelhouderschap en management.

Nummertje

Het was niet de enige belofte die Lee maakte. De miljardair verontschuldigde zich ook voor het 'niet strikt naleven van wetten en ethiek' en zei dat Samsung een einde zou maken aan het gecontesteerde verbod voor zijn werknemers om zich in vakbonden te organiseren.

Critici zien in de schuldbekentenis van Lee een opgezet nummertje om door de rechter niet te zwaar meer aangepakt te worden.

De verontschuldigingen en beloftes komen niet uit de lucht vallen, en het is zeer de vraag hoe gemeend ze zijn. Alle uitspraken van Lee komen overeen met de aanbevelingen van een commissie die door Samsung in januari werd opgericht. Die kwam er op aansturen van een rechter die nog moet oordelen over een reeks aanklachten tegen Lee. Critici zien in zijn schuldbekentenis een opgezet nummertje om door de rechter niet te zwaar aangepakt te worden.

Aan de top van Samsung heerst al vele jaren een cultuur van omkoping, belastingontwijking en andere misdrijven, zonder dat daar zware straffen tegenover stonden. De vorige topman Lee Kun-hee werd tijdens zijn bewind tweemaal veroordeeld wegens omkoping en corruptie, maar bracht nooit een dag in de gevangenis door.

President

Jay Lee vloog in 2017 wel achter de tralies, na een veroordeling voor het geven van steekpenningen aan een vertrouweling van de voormalige president Park Geun-hye, die zelf werd afgezet wegens corruptie en machtsmisbruik. Hij kwam een jaar later vrij toen een beroepsrechter zijn straf van 5 naar 2,5 jaar had teruggebracht.

De steekpenningen hadden te maken met een poging de goedkeuring van de overheid te krijgen voor een fusie van twee filialen van Samsung. Dat was een onderdeel van een plan om zijn greep op het concern te versterken en de opvolging door zijn eigen kinderen te verzekeren.

Toch liet het Koreaanse gerecht Lee niet met rust. Het Hooggerechtshof oordeelde vorig jaar dat de beroepsrechter fouten had gemaakt en stuurde zijn dossier terug naar een lagere rechtbank. Het is die rechtbank die Samsung verplichtte een plan op te stellen om overtredingen in de toekomst te vermijden.