Topman Toshiba stapt onverwacht op

Nobuaki Kurumatani stapt op als CEO van het Japanse industrieconcern Toshiba. Dat wordt belaagd door activistische aandeelhouders.

De Britse investeringsmaatschappij CVC bracht vorige week een bod van 20 miljard dollar uit op Toshiba. Vermoed wordt dat CVC daartoe was uitgenodigd door de topman van Toshiba, die definitief af wilde van de activistische aandeelhouders die hem al een poos het leven zuur maken. Voor hij in 2018 aan het roer kwam, leidde Kurumatani (63) de activiteiten van CVC in Japan.

Volgens sommige bronnen zou de raad van bestuur van Toshiba niet opgezet zijn met het bod van CVC en zijn vertrouwen in Kurumatani hebben opgezegd. In de officiële communicatie wordt dat ontkend. In een mededeling die werd voorgelezen op een online persconferentie zegt Kurumatani dat hij meer tijd wil doorbrengen met zijn familie nu zijn missie om Toshiba te doen herleven is voltooid.

Toshiba is al een poos op drift, na een boekhoudschandaal en een dramatisch mislukte overname in zijn nucleaire divisie.

De raad van bestuur heeft Satoshi Tsunakawa (65) benoemd tot nieuwe CEO. Die leidde het bedrijf tot in 2018, toen Kurumatani hem opvolgde. Tsunakawa hoopt zijn mandaat snel over te dragen aan aan jongere figuur en zegt werk te willen maken van betere relaties met de activistische aandeelhouders.

Wat de invloed is van de wissel aan de Toshiba-top op het bod van CVC, een van de grootste buy-outs ooit in Japan, is nog onduidelijk.

Op drift

Toshiba is al een poos op drift, na een boekhoudschandaal en een dramatisch mislukte overname in zijn nucleaire divisie. Het werd in het vizier genomen door activistische aandeelhouders. Die willen dat het management van Toshiba, dat uiteenlopende activiteiten heeft, een grote schoonmaak houdt en divisies afstoot om de winstgevend op te krikken.

Tsunakawa zette door een grote uitgifte van nieuwe aandelen in 2018 de deur bij Toshiba open voor activistische aandeelhouders.