Topper LinkedIn stapt over naar Coinbase

Met Emilie Choi heeft het online handelsplatform een belangrijke speler in huis gehaald.

Emilie Choi, die acht jaar lang Vice President bij LinkedIn was, stapt over naar het online handelsplatform Coinbase. Op dat platform worden cryptomunten verhandeld. Bij het sociale netwerk was Choi vooral verantwoordelijk voor de fusies en overnames, een rol die ze ook in haar nieuwe baan zal vervullen.

Het is een opmerkelijke transfer, omdat Coinbase op zeven jaar tijd zonder enige noemenswaardige overnames explodeerde. Net zoals in de Californische Goudkoorts vooral de verkopers van schoppen rijk werden, lijkt ook Coinbase munt te kunnen slaan uit de hype rond de Bitcoin. Doordat het zo gebruiksvriendelijk is, hebben inmiddels meer dan 10 miljoen mensen een account op het platform en werd er voor meer dan 50 miljard dollar aan munten op verhandeld.

Beurs?

Met de overstap van Emilie Choi lijkt Coinbase klaar voor een volgende stap. Het bedrijf is druk bezig met een management samen te stellen en wil naast Choi ook een CFO aannemen. Die laatste zou volgens insiders het bedrijf naar een beursgang moeten begeleiden.