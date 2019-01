Toppers Adecco en Delhaize investeren in tool voor lesgevers

Wooclap, een van de finalisten voor de titel Belgium's New Brand of the Year 2018 , bereikte in vier jaar tijd al meer dan 60.000 docenten in de hele wereld met zijn oplossing om lesgeven aangenamer en efficiënter te maken.

Wooclap is een digitaal platform dat lesgevers kunnen gebruiken om hun studenten via smartphone, tablet of pc vragen te stellen, en de antwoorden meteen te tonen in hun presentatie. De tool maakt het bijvoorbeeld mogelijk om meer te weten te komen over het publiek waarvoor je spreekt, of om te testen of je toehoorders je boodschap goed begrepen hebben.