Topvrouw IBM geeft scepter door aan cloudbaas

Ginni Rometty, CEO van IBM Quotation, wordt in april opgevolgd door Arvind Krishna. Rometty werkte bijna 40 jaar bij de techgigant, waarvan de jongste acht jaar als CEO.

Rometty's parcours ging niet over rozen. De eerste vrouwelijke CEO van IBM deed de reus overstappen van software en diensten naar de cloud. Een transformatie die ruimschoots te laat kwam, want de markt was al ingepalmd door Amazon en Microsoft .