Topvrouw Melexis zwaait af na topkwartaal

Verrassing van formaat bij Melexis. Niet de resultaten maar een heuse changement de decor gaat met de aandacht lopen in de update over het vierde kwartaal.

Françoise Chombar is na 17 jaar CEO af en ruilt de dagelijkse leiding in voor het voorzitterschap. In die rol volgt ze Roland Duchâtelet op die bestuurder blijft. Chombar wordt als CEO opgevolgd door de Waalse Marc Biron. De burgerlijk ingenieur werkt al 24 jaar bij Melexis.