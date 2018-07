Topvrouw technologiegroep EVS vertrekt

EVS, met zijn servers en consoles de hofleverancier van grote sportevenementen en live entertainmentshows, geeft geen reden op voor het vertrek van De Lathouwer. Het stelt wel dat het vertrek in onderling overleg gebeurde. In afwachting van de benoeming van een nieuwe CEO volgt Pierre De Muelenaere, de ex-CEO van het technologiebedrijf Iris (nu onderdeel van Canon), haar tijdelijk op.

Bis repetita

Het is niet de eerste keer dat het Luikse technologiebedrijf breekt met een CEO. Vier jaar geleden vertrok topman Joop Janssen al op onzachte wijze. Meningsverschillen over de uitvoering van de langetermijnstrategie liggen aan de basis van de breuk. Muriel De Lathouwer, toen binnen het directiecomité verantwoordelijk voor de strategie, nam toen het roer in handen. In 2015 werd ze CEO. Datzelfde jaar werd ook financieel directeur Magdalena Baron opzijgeschoven.

De 45-jarige Brusselse is ingenieur in de kernfysica (ULB) en behaalde een MBA aan de Franse managementschool Insead. Ze werkte meer dan elf jaar bij de consultants Accenture en McKinsey. Bij die laatste specialiseerde De Lathouwer zich in de sectoren media, telecom, en hightech. Ze was ook één jaar het marketinghoofd van de mobiele operator BASE. Daar deed ze heel wat kennis over de telecom- en mediasector op.