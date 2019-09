Transics-oprichter Mastelinck krijgt hoogste boete ooit voor handel met voorkennis

Na vijf jaar is er een doorbraak in de zaak rond de verkoop van de navigatiespecialist Transics. Oprichter Walter Mastelinck en andere betrokken krijgen een boete van 1,4 miljoen opgelegd voor handel met voorkennis.

Pro memorie: in april 2014 stond beleggend Belgiƫ op zijn kop. De aanstoker: Walter Mastelinck. De eigenaar van Transics, de Ieperse producent van boordcomputers en IT-oplossingen voor vrachtwagens, had toen zijn bedrijf verkocht aan het Amerikaanse Wabco voor de prijs van 14,14 euro per aandeel.

Een deal die kwaad bloed zette bij beleggers. Begrijpelijk, want kort voordien hadden zij hun Transics-aandelen tegen hooguit 9,50 euro verkocht aan Tavares, het investeringsvehikel waarmee Mastelinck Transics van de beurs haalde.

Recordboete

De beurswaakhond FSMA startte een onderzoek en nu, vijf jaar later, is er een doorbraak. Op grond van het onderzoek oordeelt de FSMA dat Mastelinck en Tavares-zaakvoerders Herman Wielfaert en Ludwig Lemenu zich schuldig hebben gemaakt aan handel met voorkennis en marktmanipulatie. De beurswaakhond legt hen een recordboete op van 1,4 miljoen euro.

In de bewijslast staat onder meer dat het aandeel Transics in de week voordat de overname van Wabco werd bekendgemaakt een opmerkelijke koerssprong maakte. Het noteerde zelfs boven de biedprijs van 9,50 euro toen de FSMA besloot de handel in Transics op te schorten. Mastelinck verklaarde toen verrast te zijn, hoewel later zou blijken dat hij sinds eind 2013 al met Wabco over een overname aan het onderhandelen was.



De FSMA stelt dat er al op 24 september 2013 een mondeling principeakkoord met Wabco bestond over de prijs van 12,50 euro per aandeel. Een prijs die weliswaar lager lag dan de uiteindelijke overnameprijs, maar wel een stuk hoger dan de toenmalige beurskoers van Transics. De informatie over deze overnamegesprekken kwalificeert de FSMA daardoor als voorkennis.

Meerwaarde

Bij de verkoop realiseerden Mastelinck, Wielfaert en Lemenu volgens de FSMA een vermogensvoordeel van 443.345 euro. Die meerwaarde moeten zij nu dubbel terugbetalen in een vordering van 900.000 euro.

Daarnaast legt de FSMA nog een boete van 250.000 euro op aan Tavares voor misleidende verklaringen. Daarbovenop komt nog een vordering van 250.000 euro voor Transics International omdat het bij de publicatie van de jaarcijfers in december 2013 de overnamegesprekken met Wabco verzweeg.

De boete komt volledig in de Belgische schatkist terecht.

Dat brengt het totaal op 1,4 miljoen euro. Dat is met voorsprong de hoogste boete die ooit voor handel met voorkennis werd betaald in ons land. Het vorige record stond op naam van KBC-bestuurder Theo Roussis, de topman van het kunststoffenbedrijf Ravago. Die moest 600.000 euro neertellen in een voorkenniszaak rond KBC-aandelen.