Travis Kalanick verbreekt alle banden met Uber

De oprichter en ex-CEO van Uber heeft al zijn Uber-aandelen verkocht en stapt uit de raad van bestuur.

'Uber is tien jaar lang een deel van mijn leven geweest. De tijd is gekomen om afscheid te nemen en me te concentreren op mijn andere businessactiviteiten en filantropie', aldus Kalanick. 'Ik ben trots op wat Uber bereikt heeft, en ik zal voor zijn toekomst blijven supporteren van aan de zijlijn.'

Kalanick begon in november in sneltempo Uber-aandelen te verkopen en heeft intussen zijn volledige belang van de hand gedaan. Dat leverde in totaal zo'n 3 miljard dollar op.

Kalanick (47) zal zich onder meer toeleggen op Cloudkitchens, een start-up die leegstaande panden opkoopt om er keukens in te bouwen voor de bereiding van afhaalmaaltijden. Die kunnen dan vervolgens aan huis geleverd worden met bijvoorbeeld ... Uber Eats. Het bedrijf haalde vorige maand nog 400 miljoen dollar op bij het staatsinvesteringsfonds van Saoedi-Arabië.

De veertiger stond mee aan de wieg van Uber maar werd in 2017 aan de kant gezet als CEO. Zijn vertrek was onder meer het gevolg van persoonlijk wangedrag. Zo kwam hij in opspraak nadat via een filmpje uitlekte dat hij zich erg neergbuigend had gedragen tegenover een Uber-chauffeur. Ook de bedrijfscultuur van Kalanick kwam zwaar onder vuur te liggen. Zo was er sprake van seksuele intimidatie, wangedrag door managers, omkoping en bespioneerde Uber-managers zelfs concurrent Alphabet. Bovendien kwam aan het licht dat een groot lek van klantengegevens onder de mat werd geveegd en lange tijd verzwegen bleef.