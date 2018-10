Trump doet Philips met productie schuiven

De Nederlandse medische technologiegroep wijzigt haar productieketen om de importtarieven in de VS en China te ontwijken.

Philips publiceerde vanochtend zijn derdekwartaalresultaten. Daarbij konden we Philips-topman Frans Van Houten een kwartier interviewen.

De omzet dikte 4 procent aan en de nettowinst zat 17 procent in de lift. Maar de analisten hadden op meer gehoopt. 'De belangrijkste reden voor dit resultaat zijn de kelderende munten van de groeilanden', zegt CEO Van Houten. 'De valuta drukken de winstmarge met 60 basispunten.'

Beleggers reageren teleurgesteld en deden het aandeel van Philips bij de opening van de Amsterdamse beurs 8 procent kelderen.

De 11 procent toename van het orderboek geeft Van Houten toch voldoende vertrouwen om de doelstellingen voor de komende jaren te bevestigen: tot 2020 jaarlijks een omzetgroei van 4 à 6 procent én een stijging van de winstmarge met 1 procentpunt.

Productie verhuizen

De komende kwartalen verwacht de topman een substantiële impact van de handelsoorlog tussen de VS en China. 'De tegenwind van de handelstarieven kan de winst volgend jaar met 60 miljoen euro drukken.' Om de impact te beperken plant Philips twee maatregelen: de productie verleggen en de prijzen selectief verhogen in groeilanden zoals Argentinië en Turkije waar de munt flink verzwakt is.

'De productie verleggen doe je niet zomaar, zeker omdat het om gereguleerde producten gaat die werden goedgekeurd door farmawaakhonden. Die verhuizing kan een halfjaar duren. We gaan een paar kwartalen last hebben van de handelstarieven. In de loop van volgend jaar moet de impact gecompenseerd zijn.'

In de Chinese fabrieken van Philips rollen producten van de band voor de Amerikaanse markt en in de VS worden producten gefabriceerd die naar China worden uitgevoerd. Om de handelstarieven te ontwijken zal die productie respectievelijk naar de VS en China worden verhuisd.

Philips is niet de enige Europese fabrikant die met de handelsvete en de volatiliteit van munten worstelen. Zo waarschuwde de Zweedse fabrikant van compressoren en mijnbouwuitrusting Atlas Copco - dat is ons land een grote fabriek heeft in Wilrijk - vorige week nog dat de producenten van halfgeleiders en auto's de komende maanden minder apparatuur en uitrusting zullen bestellen door de handelszorgen.

Brexit

Ook de Brexit baart Van Houten zorgen. 'We moeten onze productie in het VK tegen het licht houden. We hebben nood aan een naadloze handel. Een of andere drempel kan de toekomst van de fabriek (in Glemsford, red.) hypothekeren.'