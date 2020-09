Trump keurt oplossing voor TikTok goed

Een verbod op de populaire Chinese video-app TikTok in de Verenigde Staten is voorlopig van de baan. Er is een overeenkomst tussen eigenaar Bytedance en de Amerikaanse bedrijven Oracle en Walmart, en die krijgt de zegen van president Donald Trump.

'Ik heb de deal mijn zegen gegeven. Als ze het rond krijgen, is dat goed. Als het niet lukt, dan ook', zei Trump zaterdag. Daarmee is een dreigend verbod op TikTok in de Verenigde Staten, waarbij de app niet langer downloadbaar zou zijn, alvast voorlopig vermeden. Dat verbod zou ingaan in de nacht van zondag op maandag, maar is minstens met een week uitgesteld, afhankelijk van de uitvoering van het plan.

De oplossing bestaat erin dat de Chinese TikTok-eigenaar Bytedance zijn internationale activiteiten onderbrengt in een nieuw op te richten bedrijf met hoofdkwartier in de VS. Dat krijgt de naam TikTok Global mee.

Bytedance blijft de hoofdaandeelhouder, maar krijgt de Amerikaanse bedrijven Oracle en Walmart naast zich met een belang van 20 procent samen. Omdat Bytedance veel Amerikaanse aandeelhouders telt, zou de meerderheid uiteindelijk in Amerikaanse handen zijn. Ook in de raad van bestuur krijgen de Amerikanen duidelijk het overwicht, met alvast een zitje voor Walmart-CEO Doug McMillon.

De waarde van het nieuwe bedrijf wordt geschat op 50 à 65 miljard dollar, weet The Financial Times. Het plan is dat TikTok Global binnen het jaar naar de beurs trekt. De hoofdzetel komt waarschijnlijk in Texas, waar zo'n 25.000 jobs zouden worden gecreëerd.

TikTok is al wekenlang de inzet van een intense geopolitieke strijd tussen de VS en China. De app, het eerste sociale medium uit China dat breed doorbrak in het Westen, is razend populair vanwege zijn door slimme algortimes gedreven virale video's met dansjes en stunts. Maar volgens de VS vormt het platform een bedreiging voor de nationale veiligheid. De Amerikanen vrezen dat TikTok een vehikel is voor spionage vanuit Peking.

Daarop dwong de regering-Trump Bytedance om de Amerikaanse activiteiten van TikTok af te stoten. Lang was sprake van een overname door Microsoft. Ook Twitter toonde interesse. Later kwamen IT-reus Oracle en supermarktketen Walmart op de proppen. Met de nieuwe constructie zouden de Amerikaanse belangen gevrijwaard moeten zijn.