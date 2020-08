Trump voert druk op om TikTok te verkopen

De president ondertekende vrijdagavond een presidentieel decreet over de kwestie. 'We beschikken over geloofwaardige bewijzen die me doen vermoeden dat ByteDance acties kan ondernemen die de nationale veiligheid van de VS bedreigen', klonk het daarin. Trump ziet de strijd om TikTok als een nieuw front in zijn technologie-oorlog met China.