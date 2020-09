Trump wil deadline voor TikTok niet verlengen

De Amerikaanse tak van TikTok 'wordt gesloten of verkocht', zei de Amerikaanse president. Hij handhaaft de deadline op 15 september.

TikTok is eigendom van het Chinese bedrijf Bytedance. Trump bestempelde de videoapp als een veiligheidsrisico omdat de Chinese autoriteiten via de app toegang kunnen krijgen tot de gegevens van 50 miljoen Amerikaanse gebruikers.

De Amerikaanse president eist daarom dat de Amerikaanse tak wordt verkocht, zoniet wordt de videoapp verboden in de VS. Trump gaf de Chinezen tot 15 september om een deal te bereiken. Hij houdt voet bij stuk nu blijkt dat Bytedance die deadline wellicht niet zal halen. 'Het wordt gesloten of ze verkopen het', zei Trump.