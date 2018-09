Trump zet druk op Apple

In een tweet roept de Amerikaanse president de iPhone-maker op om zijn productie van China naar de VS te verhuizen. Anders moet Apple mogelijk stevige tarieven betalen.

'De prijzen voor Apple kunnen toenemen als gevolg van de stevige tarieven die we mogelijk zullen opleggen aan China - maar er is een eenvoudige oplossing met NUL belasting, en zelfs een belastingvoordeel', zei de Amerikaanse president zaterdag op Twitter. 'Maak uw producten in de Verenigde Staten in plaats van in China. Begin nu met de bouw van nieuwe fabrieken. Spannend!'