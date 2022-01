Twee Indiase beursgangen voor Belgische families

De Indiase fintechreus Pine Labs maakt zich op voor een beursgang in de Verenigde Staten. Dat is, na de leerapp Byju's, de tweede Indiase participatie van Belgische families die de komende maanden richting beurs trekt. Ongetwijfeld aan torenhoge waarderingen.

Pine Labs is een van India's oudste fintechbedrijven. Het vereenvoudigt via zijn platform de verwerking van betalingen voor meer dan 150.000 handelaars met een aanbod van terminals die alle soorten elektronische betalingen aanvaarden. Het bedrijf, dat samenwerkingsakkoorden heeft met India's grootste banken en talrijke handelaars, is marktleider op zijn thuismarkt en is internationaal aan het uitbreiden. Het realiseert omgerekend 78,5 miljoen euro omzet en is al een tijdje operationeel winstgevend.

Behalve de Boël-holding Sofina (4,93%) , zitten onder meer ook het Singaporese staatsinvesteringsfonds Temasek en de betaalreuzen Mastercard en PayPal aan boord.

20 In totaal bevat de portefeuille van de Boël-holding wereldwijd meer dan 20 eenhoorns.

Om een turbo onder zijn groeiplannen te zetten werkt Pine Labs aan een beursintroductie. Volgens de lokale pers wil het fintechbedrijf nog voor de zomer tot 500 miljoen dollar (441 miljoen euro) ophalen via een operatie op de beurs van New York. Het wordt daarbij mogelijk gewaardeerd aan 5 à 7 miljard dollar. Ter vergelijking: bij de jongste kapitaalrondes in mei vorig jaar en in juli bedroeg de waardering van Pine Labs 3 miljard dollar, drie keer meer dan bij de geldinzameling van begin 2020.

Byju's

Pine Labs is niet het enige Indiase techbdrijf waarin Belgische investeerders betrokken zijn dat zich opmaakt voor een beursintroductie. Ook Think & Learn, het bedrijf boven de leerapp Byju's, heeft beursplannen. Sofina's belangrijkste participatie zal bij die operatie mogelijk een waardering van 40 à 50 miljard dollar meekrijgen, meer dan het dubbele van de huidige waardering.

Behalve Sofina zit ook Verlinvest, het investeringsvehikel van de AB InBev-familie de Spoelberch aan boord bij Byju's. Sinds hun instap enkele jaren geleden groeide het bedrijf - en zijn waardering - exponentieel.

Lees meer Vier Belgen bij best presterende holdings ter wereld

Toen de Boëls in 2016 aan boord kwamen, werd Think & Learn gewaardeerd op 270 miljoen dollar. Toen de familie de Spoelberch een jaar later eveneens geld op tafel legde, was de waardering al opgelopen tot 600 miljoen dollar. Bij de jongste kapitaaloperatie was dat naar verluidt 21 miljard dollar.

Eenhoorns

Pine Labs en Byju's zijn niet de enige Indiase eenhoorns - techbedrijven met een waardering van minstens 1 miljard dollar - in de portefeuille van Sofina. De jongste is Mamaearth, een start-up die natuurlijke cosmetica verkoopt. Eind vorig jaar werd die bij een kapitaalronde gewaardeerd aan 1,07 miljard dollar, ruim een kwart meer dan bij de instap van de Boël-holding zes maanden voordien.

De andere Indiase eenhoorns van de Boëls zijn VerSe Innovation - het bedrijf boven het 'Indiase TikTok' en het 'Indiase Google News' en het fintechplatform Cred. De Indiase brillenfabrikant en -keten Lenskart is ook een van die eenhoorns. De Boël-holding stapte in 2019 in het bedrijf.

In totaal bevat de portefeuille van de Boël-holding wereldwijd meer dan 20 eenhoorns. Een daarvan is het Brusselse databedrijf Collibra, dat eind vorig jaar een waardering meekreeg van 5,25 miljard dollar. Sofina en zijn Amerikaanse bondgenoot Sequoia namen toen de leiding van een kapitaalronde van 250 miljoen dollar.