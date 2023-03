Twee jaar trainen om de werkmier van de ruimte te worden

In april begint de nieuwe generatie Europese kandidaat-astronauten, onder wie landgenoot Raphaël Liégeois, in een buitenwijk van Keulen aan haar ruimtevaartopleiding. In grotten, zwembaden en ordinaire klaslokalen worden ze klaargestoomd voor ruimtewandelingen, extreme stress en om water uit urine te destilleren. ‘Alleen in de ruimte, zwevend boven de aarde: we zijn daar niet voor gemaakt.’