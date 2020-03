Tweede Smartfin-fonds heeft eerste twee prooien beet

Dubbelslag

Over enkele weken zouden nog twee investeringen volgen, in een Nederlands en in een Vlaams bedrijf. Met het tweede fonds willen Ingels en co. in niet meer dan een tiental bedrijven stappen, met een totaal investeringsticket tussen 20 en 30 miljoen euro per bedrijf. ‘De bedoeling is ons belang stapsgewijs te laten meegroeien met het bedrijf zelf, van 5 tot 6 miljoen euro omzet bij de instap tot zo’n 100 miljoen euro vijf jaar later’, zegt Ingels. ‘Dan zijn ze rijp voor een grotere risicokapitaalverschaffer. We hopen de techbedrijven zover te brengen door niet puur als financier in te stappen, maar ook ons netwerk en onze ervaring als ondernemers in te brengen.’