Twitter bevestigt manipulatie medewerkers

Op diverse accounts verschenen berichten met de oproep om bitcoins over te maken naar een virtuele rekening. Wie dat zou doen, werd een beloning in het vooruitzicht gesteld.

Volgens de website blockchain.com, die betalingen monitort, is zo meer dan 100.000 dollar in bitcoins overgeboekt naar accounts die in de berichten werden genoemd.

Verkopen

Twitter vermoedt dat de hackers ook hebben geprobeerd enkele gebruikersnamen te verkopen. Of dat is gelukt, is niet duidelijk. Twitter zegt dat het eigen onderzoek naar de hack nog loopt. Daarom wil het bedrijf niet al te veel details kwijt over de werkwijze van de daders.