Twitter gaat bereik staatsmedia inperken

De zet maakt deel uit van een beweging om buitenlandse politieke beïnvloeding te verminderen, maakte het Amerikaanse bedrijf bekend. 'In tegenstelling tot de onafhankelijke media gebruiken media die gelinkt zijn aan een staat vaak hun nieuwsberichtgeving voor politieke doeleinden', aldus Twitter . 'We vinden dat mensen het recht hebben te weten wanneer media direct of indirect gelinkt zijn aan overheidsspelers.'