Twitter gaat samenwerken met persagentschappen

Twitter gaat samenwerken met Associated Press en Reuters om sneller geloofwaardig nieuws te brengen in een poging fake news tegen te gaan. Dat heeft het maandag aangekondigd.

Zoals andere sociale media kreeg ook Twitter kritiek voor de foutieve informatie op zijn site. Eerder dit jaar had het al het programma Birdwatch gelanceerd, waarbij het zijn gebruikers vroeg misleidende tweets mee op te sporen en te factchecken.

Twitter heeft nu aangekondigd dat het bij breaking news met de persagentschappen gaat samenwerken om de gebeurtenissen van een accurate context te voorzien. Dat kan met een label bij tweets over het evenement, of als een ‘Moment’, dat informatie over trending onderwerpen cureert.