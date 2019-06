Twitter kuist Iraanse en Catalaanse nepaccounts op

Twitter schrapte recent 4.779 accounts uit Iran, die meerdere miljoenen tweets de wereld instuurden. 'We geloven dat ze allemaal gelinkt zijn aan - of gesteund zijn door - de Iraanse overheid', schrijft Yoel Roth, de chef integriteit bij Twitter, in een blogpost .

De nepaccounts tweetten onder meer nieuwsberichten die gunstig uitvielen voor de diplomatieke en geostrategische visie van de Iraanse staat of gingen met schuilnamen conversaties aan over Israël of sociale kwesties in Iran.