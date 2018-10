Twitter maakt meer winst met minder gebruikers

De omzet van Twitter steeg in het derde kwartaal met 29 procent naar 758 miljoen dollar. Daarop werd een nettowinst van 102 miljoen dollar gemaakt, tegenover een verlies van 21 miljoen dollar een jaar geleden. Die winstcijfers (21 dollarcent per aandeel) waren aanzienlijk beter dan de consensus van 14 dollarcent, waarop de analisten gerekend hadden. De winstcijfers zijn voor het overgrote deel afkomstig van de advertentie-inkomsten, die goed zijn voor 660 miljoen van de 758 miljoen dollar omzet.

De winstcijfers staan in contrast met het dalende aantal gebruikers van de sociale netwerksite. Het aantal gebruikers dat minstens één keer per maand Twitter gebruikt, zakte van 335 miljoen naar 329 miljoen mensen. Maar het aantal resterende Twitteraars werd wel actiever. Het aantal zware gebruikers, die minstens één keer per dag twitteren, steeg met 9 procent.