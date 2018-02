Twitter maakt voor het eerst winst

Enkele uren voor de Amerikaanse beurzen openen, heeft Twitter zijn rapport voor het vierde kwartaal ingediend. Een vlijtige student, die met mooie cijfers kan uitpakken.

Investeerders keken vol verwachting uit naar de resultaten, die een belangrijke indicatie voor de toekomst van het bedrijf vormen. Vorig kwartaal daalde het nettoverlies van Twitter namelijk met 79 procent tot 21 miljoen dollar, waardoor aandeelhouders stilletjes durfden dromen dit kwartaal eindelijk winst te zien. Een droom die werkelijkheid is geworden, want het verlies is omgebogen in een winst van 91 miljoen dollar.

Forbes verwachtte dat het aantal gebruikers dat maandelijks op het platform inlogde stabiel zou blijven, maar Twitter haalde er net iets minder dan voorspeld werd. Het werden er geen 333 miljoen, maar 330 miljoen. Eerder dit jaar kwam al aan het licht dat Twitter die cijfers in het verleden vaak overschat heeft, waardoor deze resultaten niet vergeleken kunnen worden met vorige kwartalen.

Een belangrijkere indicator is het aantal dagelijkse gebruikers, dat in het vierde kwartaal met 12 procent steeg in vergelijking met vorig jaar. Twitter geeft hier geen absolute cijfers vrij.

Verwacht werd dat de operationele bedrijfswinst (ebitda) tussen de 220 en 240 miljoen dollar zou eindigen, dat werd uiteindelijk 308 miljoen dollar. Een record. Ter vergelijking: in het vorige kwartaal kwam die op 207 miljoen uit.

Reclame

Advertenties zijn goed voor 87 procent van de inkomsten van Twitter - de andere 13 procent komt van verkoop van gebruikersdata - maar blijven nog steeds een zorgenkindje. Het bedrijf heeft lange tijd problemen gehad om adverteerders waar voor hun geld te geven, waardoor de advertentietarieven van Twitter al sinds het derde kwartaal van 2015 zakken.

Daarom besloot Twitter om samenwerkingen met onder andere de American Footbal-liga NFL en de basketbal-organisatie NBA aan te gaan. Die gaan op het platform live wedstrijden uitzenden. Op die manier hoopt Twitter gebruikers langer op de site vast te houden - en zo meer advertenties voor te kunnen schotelen. Het voorbije kwartaal werden zo 1.140 evenementen live uitgezonden.

De eerste vruchten van die strategie lijken zich af te werpen, want de inkomsten uit advertenties waren het voorbije jaar nog nooit zo hoog als nu. Benieuwd wat de toekomst brengt, want ook Facebook, Google, Snapchat en Amazon hebben geld in deze markt geroken.

Verdubbeling