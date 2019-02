Twitter ontgoochelt met sombere omzetprognose

Twitter slaagt er maar niet in het aantal gebruikers beduidend op te krikken. Dat is al jaren de zwakke plek van het bedrijf in de concurrentiestrijd met marktleider Facebook. Het aantal maandelijkse gebruikers kwam in het vierde kwartaal uit op 321 miljoen, of 9 miljoen minder dan een jaar eerder en 5 miljoen minder dan het kwartaal ervoor. De daling is zowel in de VS als in de rest van de wereld merkbaar.