'Twitter sluit ruim 10.000 'politieke' accounts af'

Socialmediabedrijf Twitter heeft meer dan 10.000 geautomatiseerde acoounts afgesloten die via berichten kiezers in de VS afraadden om dinsdag te gaan stemmen bij de tussentijdse verkiezingen voor het Amerikaanse parlement. Dat heeft het persbureau Reuters gemeld.

De accounts leken te behoren tot de Democraten maar dat was niet het geval. De partij signaleerde de fake accounts aan het bedrijf. Een woordvoerder van Twitter bevestigde via e-mail dat het bedrijf inderdaad actie ondernam. Dat gebeurde al eind september en begin oktober, maar het nieuws raakte eerder niet bekend.

Het aantal is beperkt, zeker als je rekening houdt met het feit dat Twitter eerder miljoenen accounts verwijderde die volgens de onderneming verkeerde informatie verspreidden tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016. Niettemin toont het aan dat sociale media een belangrijke rol blijven spelen in de politiek.



Het initiatief is bovendien een overwinning voor het Democratic Congressional Campaign Committee (DCCC), een groep van de partij die kandidaten voor het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden steunt. Het DCCC kwam dit jaar in het verweer tegen de onmacht van de partij om iets te doen tegen de valse en negatieve informatie op sociale media over gewezen presidentskandidate Hillary Clinton en andere Democratische politici.