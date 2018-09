Twitter verbant complotdenker Alex Jones definitief

De berichtendienst Twitter smijt Alex Jones, de oprichter van Infowars, dan toch permanent van zijn sociaal netwerk.

Alex Jones is de man achter Infowars, een mediabedrijf dat bekend staat om zijn haatdragende en angst stokende nepberichten. De geblokte Texaan pepert zijn volgers via meerdere kanalen onder meer in dat de grootschalige schietpartijen op Amerikaanse scholen opgezet spel zijn. Infowars is populair bij internettrollen en extreem-rechts, ook de vanwege hardnekkig racisme in opspraak geraakte jongerenclub Schild en Vrienden dweept met Infowars.

Voor veel grote techplatformen was de maat vorige maand vol. Net als traditionele media maakt Infowars veelvuldig gebruik van diensten als Facebook en YouTube om zijn samenzweringsboodschappen te verspreiden, maar nadat Apple Jones onlangs van zijn podcastplatform gooide, volgden vrijwel alle grote sociale media.

Enkel Twitter trad niet op. Volgens het bedrijf overtrad Jones ondanks zijn opruiende leugens de regels van het het netwerk niet. Twitter, dat vrije meningsuiting als het hoogste goed ziet, schorste Jones enkel gedurende een week.

Nu is het toch definitief gedaan met Jones op Twitter, meldde het bedrijf donderdag, nadat het 'misbruik' had vastgesteld. Recente video's van Jones, waarin hij onder meer een CNN-journalist beledigt, gingen te ver, luidt het.

De beslissing kwam er een dag nadat Jack Dorsey, de CEO van Twitter, door Congresleden in Washington aan de tand werd gevoeld over hoe het sociale netwerk omgaat met de kwetsbaarheid voor manipulatie van buitenaf en over de vermeende politieke voorkeuren van het systeem.

Bij die hoorzittingen zat Jones in de zaal. In de wandelgangen kwam het onder meer tot een verhitte lijfelijke confrontatie tussen Jones en senator Marco Rubio.