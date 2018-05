Twitter vraagt wachtwoord aan te passen

Wachtwoorden waren zichtbaar in een intern logboek, zegt het Amerikaanse bedrijf. Er zou wel geen misbruik van die situatie gemaakt zijn. Normaal gezien moeten wachtwoorden onzichtbaar zijn voor personeel van Twitter. 'We hebben recent een bug ontdekt die wachtwoorden zichtbaar opsloeg in een intern logboek. We hebben deze bug verholpen en uit ons onderzoek is geen gebruik of misbruik van deze wachtwoorden door wie dan ook gebleken', klinkt het. Toch vraagt Twitter als extra voorzorgmaatregel aan zijn gebruikers om hun wachtwoord te wijzigen op alle diensten waarvoor dat wachtwoord wordt gebruikt.