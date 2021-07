Twitter ziet bitcoin als 'groot deel' van zijn toekomst

Jack Dorsey, de medestichter en topman van het sociale netwerk Twitter, staat al een hele tijd bekend als een voorvechter van de cryptomunt bitcoin. Nu legt hij ook uit hoe de bitcoin concreet zou kunnen worden gebruikt op Twitter.

De bitcoin is de beste kandidaat voor de rol van wereldwijd gebruikte internetmunt, zei Dorsey tijdens de analistenvergadering na de publicatie van positief onthaalde kwartaalcijfers. Een dergelijke munt, die eigen zou zijn aan het internet, zou Twitter toelaten veel sneller te schakelen voor een aantal diensten.

Dorsey vermelde Super Follows, dat Twitter-gebruikers toelaat volgers te laten betalen voor extra inhoud, Tip Jar dat de mogelijkheid geeft twitteraars te belonen met een fooi, maar ook handel en abonnementen. Super Follows kan momenteel enkel worden gebruikt door een beperkte groep in de VS, Tip Jar staat open voor een selectie van Engelstalige accounts. Met een munt zoals de bitcoin zou iedereen op de planeet kunnen worden bereikt, eerder dan markt per markt te moeten werken, aldus de topman.

Ik denk dat het heel belangrijk is voor Twitter dat we die sector blijven bekijken en er agressief in investeren. Jack Dorsey CEO Twitter

'Ik denk dat dit een groot deel van onze toekomst is', zei Dorsey. 'Zeker wanneer we denken aan het decentraliseren van sociale media en het aanbieden van meer economische stimulansen. Ik denk dus dat het heel belangrijk is voor Twitter en de aandeelhouders van Twitter dat we die sector blijven bekijken en er agressief in investeren.' Dorsey is ook de topman van de specialist in betalingstechnologie Square, waar de bitcoin ook een belangrijk deel van de strategie is.

Facebook

Dorsey merkte op dat ook Facebook in die richting werkt met het project rond de digitale munt diem, voorheen libra geheten. Die munt zou in tegenstelling tot de bitcoin een 'stablecoin' zijn waarvan de koers gekoppeld zou zijn aan de Amerikaanse dollar.

Facebook heeft het nochtans niet makkelijk met het diem-project. Aanvankelijk was er heel wat steun van gevestigde verleners van financiële diensten, maar een aantal van die partijen haakten af. Centrale bankiers en politici reageerden argwanend op een mogelijke wereldwijde munt die in handen zou zijn van privépartijen. Centrale banken werken nu aan eigen digitale munten.

Ook zijn er twijfels over de geschiktheid van de bitcoin als wereldwijd transactiemiddel. Niet alleen is de koers van de bitcoin onderhevig aan grote schommelingen, het aantal mogelijke transacties per seconde is ook veel lager dan wat gebruikelijk is op grote netwerken zoals Visa.