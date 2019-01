UZ Leuven: 'Zorgvuldig onderzoek nodig naar protontherapie'

Het UZ Leuven bouwt een centrum voor protontherapie, dat 45 miljoen euro zal kosten. Het RIZIV vroeg het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) daarom om te onderzoeken of de therapie beter werkt dan de klassieke radiotherapie met fotonen. Dat gebeurt met het oog op de terugbetaling van de behandeling voor veel voorkomende kankers, zoals borst- en leverkanker. Volgens het KCE zijn die resultaten teleurstellend . 'Er bestaan geen wetenschappelijke studies van goede kwaliteit die aantonen dat protontherapie voor de onderzochte kankers doeltreffend is.'

Meer onderzoek nodig

'Het UZ Leuven is het ermee eens dat er nog onvoldoende klinisch-wetenschappelijk bewijs is om te stellen dat protontherapie beter is dan de klassieke radiotherapie voor de veelvoorkomende kankers waarvan het KCE-rapport gewag maakt', reageert het ziekenhuis. 'Ook al is er bewijs dat de neveneffecten van protontherapie beperkter kunnen zijn dan die van klassieke radiotherapie, toch moet de superioriteit van protontherapie voor dit soort kankers in zorgvuldig klinisch-wetenschappelijk onderzoek worden aangetoond.'