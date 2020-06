Uber aast op Postmates

Uber is met Uber Eats al een belangrijke wereldspeler in maaltijdbezorging

Bij de jongste miljardendeal onder maaltijdkoeriers kan Sofina langs de kassa passeren.

Lang heeft Uber niet bij de pakken blijven zitten. Eerder deze maand troefde Just Eat Takeaway , de maaltijdkoerier rond de Nederlander Jan Groen, de Amerikaanse taxi-app af met een bod van 7 miljard euro op Grubhub.

Nu heeft Uber zijn revanche beet, schrijft The New York Times. Volgens de Amerikaanse krant hebben de Californiërs 2,6 miljard dollar veil voor een andere maaltijdkoerier, Postmates. En dit net op het ogenblik dat Postmates zich aan het klaarstomen is voor een eigen beursgang.

Uber is vastbesloten zijn eigen maaltijdbezorger, Uber Eats, snel meer schaalgrootte te bezorgen. Het recept is vrij eenvoudig: schakel zo veel mogelijk concurrenten uit om op zo veel mogelijk markten de facto monopolist te worden. Want in de sector is twee spelers er één te veel. Schoolvoorbeeld was Duitsland: daar bloedden Takeaway.com en Delivery Hero cash. Tot deze laatste eerst met de ogen knipperde en zijn Duitse activiteiten aan Jan Groen verkocht.

Sofina

Bij een deal zou bij de eigenaars van het negen jaar oude Postmates - private equity - de kassa rinkelen. En dat is inclusief Sofina . De spilholding van de familie Boël investeert sinds 2016 in de maaltijdkoerier uit San Francisco, met dank aan de decennialange contacten in Silicon Valley. Contacten die er eerder al voor zorgden dat Sofina mee aan de wieg stond van onder meer Google, Youtube, Facebook, Twitter, Whatsapp en Snapchat.