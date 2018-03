Uber-chauffeurs kunnen fooien cashloos ontvangen

Wie tevreden is na een rit in een Uber-taxi in Brussel en daar de chauffeur voor wil belonen, kan voortaan een fooi uitdelen via de app van de taxidienst.

Passagiers hoeven dus geen cash boven te halen en kunnen zelf het bedrag kiezen. Dat gaat integraal naar de chauffeur en rechtstreeks van de kredietkaart van de passagier, net als de prijs van de rit, want cashloze transacties zijn een essentieel deel van het businessmodel.

De invoering van fooien, die in de VS al in de zomer gebeurde, is wereldwijd een antwoord op de soms moeilijke relatie tussen het bedrijf en de chauffeurs die als zelfstandigen rondrijden. De chauffeurs bekritiseren Uber omdat ze door hun zelfstandigenstatuut heel weinig bescherming genieten en aan lage tarieven moeten werken. In de inspanningen om die verhouding te verbeteren passen ook andere nieuwe functies, zoals een vergoeding voor chauffeurs wanneer ze moeten wachten op hun passagier. ‘We hebben veel geleerd van onze chauffeurs en onderzoeken voortdurend manieren om hen te steunen’, zegt Joost Verdiesen van Uber België.